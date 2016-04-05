und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Price Action Indikator - Indikator für den MetaTrader 4
Autor:
Chayutra Sriboonruang.
Der Indikator zeichnet auf den Chart die Tickpreise, d.h. wenn der Preis um 10 Pips fällt, zeichnet er eine Abwärts-Kerze und wartet auf die nächsten 10 Pips, sind diese ansteigend, zeichnet er eine Aufwärts-Kerze in einer anderen Farbe, um so Preisbewegungen nach oben und unten zu zeigen. Er zeichnet nur dann, wenn die Kursentwicklung eine bestimmte Anzahl von Pips erreicht haben, die Sie selber bestimmen können.
