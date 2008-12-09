代码库部分
到包裹
EA

MA Reverse - MetaTrader 4EA

7071
等级:
(3)
已发布:
已更新:
策略测试报告
MA Reverse
Alpari-Demo (Build 220)

货币对
EURUSD (Euro vs US Dollar)
时间周期
1 小时 (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.10.31 22:00 (2008.09.01 - 2008.11.01)
模式化检测点
历史柱2071模式化替克27425模式化质量n/a
图表错误8




初始存款额
5000.00



总盈利8807.40毛赢利
8807.40毛亏损0.00
赢利
预期盈利284.11

完全借款4083.00最大借款5226.40 (85.07%)相对借款85.07% (5226.40)

总交易31看涨仓位 (赢利百分比)9 (100.00%)卖空仓位(赢利百分比)22 (100.00%)

赢利交易(数量百分比)31 (100.00%)亏损交易 (数量百分比)0 (0.00%)
最大赢利交易300.00亏损交易0.00
平均赢利交易284.11亏损交易0.00
最大数量连续赢利(赢利)31 (8807.40)连续亏损 (亏损)0 (0.00)
最大连续赢利 (赢利数量)8807.40 (31)连续亏损 (亏损数量)0.00 (0)
平均连续赢利31连续亏损0



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8587

