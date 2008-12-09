请观看如何免费下载自动交易
策略测试报告
MA Reverse
Alpari-Demo (Build 220)
|货币对
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|时间周期
|1 小时 (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.10.31 22:00 (2008.09.01 - 2008.11.01)
|模式化
|检测点
|历史柱
|2071
|模式化替克
|27425
|模式化质量
|n/a
|图表错误
|8
|初始存款额
|5000.00
|总盈利
|8807.40
|毛赢利
|8807.40
|毛亏损
|0.00
|赢利
|预期盈利
|284.11
|完全借款
|4083.00
|最大借款
|5226.40 (85.07%)
|相对借款
|85.07% (5226.40)
|总交易
|31
|看涨仓位 (赢利百分比)
|9 (100.00%)
|卖空仓位(赢利百分比)
|22 (100.00%)
|赢利交易(数量百分比)
|31 (100.00%)
|亏损交易 (数量百分比)
|0 (0.00%)
|最大
|赢利交易
|300.00
|亏损交易
|0.00
|平均
|赢利交易
|284.11
|亏损交易
|0.00
|最大数量
|连续赢利(赢利)
|31 (8807.40)
|连续亏损 (亏损)
|0 (0.00)
|最大
|连续赢利 (赢利数量)
|8807.40 (31)
|连续亏损 (亏损数量)
|0.00 (0)
|平均
|连续赢利
|31
|连续亏损
|0
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8587
