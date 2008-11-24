CodeBaseРазделы
Советники

MA Reverse - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
5046
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Strategy Tester Report
MA Reverse
Alpari-Demo (Build 220)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.10.31 22:00 (2008.09.01 - 2008.11.01)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Баров в истории2071Смоделировано тиков27425Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков8




Начальный депозит5000.00



Чистая прибыль8807.40Общая прибыль8807.40Общий убыток0.00
Прибыльность
Матожидание выигрыша284.11

Абсолютная просадка4083.00Максимальная просадка5226.40 (85.07%)Относительная просадка85.07% (5226.40)

Всего сделок31Короткие позиции (% выигравших)9 (100.00%)Длинные позиции (% выигравших)22 (100.00%)

Прибыльные сделки (% от всех)31 (100.00%)Убыточные сделки (% от всех)0 (0.00%)
Самая большаяприбыльная сделка300.00убыточная сделка0.00
Средняяприбыльная сделка284.11убыточная сделка0.00
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)31 (8807.40)непрерывных проигрышей (убыток)0 (0.00)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)8807.40 (31)непрерывный убыток (число проигрышей)0.00 (0)
Среднийнепрерывный выигрыш31непрерывный проигрыш0



