MA Reverse - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5046
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Strategy Tester Report
MA Reverse
Alpari-Demo (Build 220)
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.10.31 22:00 (2008.09.01 - 2008.11.01)
|Модель
|Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
|Баров в истории
|2071
|Смоделировано тиков
|27425
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|8
|Начальный депозит
|5000.00
|Чистая прибыль
|8807.40
|Общая прибыль
|8807.40
|Общий убыток
|0.00
|Прибыльность
|Матожидание выигрыша
|284.11
|Абсолютная просадка
|4083.00
|Максимальная просадка
|5226.40 (85.07%)
|Относительная просадка
|85.07% (5226.40)
|Всего сделок
|31
|Короткие позиции (% выигравших)
|9 (100.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|22 (100.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|31 (100.00%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|0 (0.00%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|300.00
|убыточная сделка
|0.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|284.11
|убыточная сделка
|0.00
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|31 (8807.40)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|0 (0.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|8807.40 (31)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|0.00 (0)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|31
|непрерывный проигрыш
|0
