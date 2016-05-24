Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MA Reverse - expert para MetaTrader 4
- 766
-
Relatório do Strategy Tester
MA Reverse
Alpari-Demo (Build 220)
|Símbolo
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Período
|1 Hora (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.10.31 22:00 (2008.09.01 - 2008.11.01)
|Modelo
|Pontos de controlo (um método muito grosseiro, os resultados não devem ser considerados)
|Barras em teste
|2071
|Ticks modelados
|27425
|Qualidade da modelagem
|n/a
|Erros de gráficos incompatíveis
|8
|Depósito inicial
|5000.00
|Lucro Líquido Total
|8807.40
|Lucro bruto
|8807.40
|perda bruta
|0.00
|Fator de lucro
|Retorno esperado
|284.11
|Rebaixamento absoluto
|4083.00
|Rebaixamento máximo
|5226.40 (85.07%)
|Rebaixamento relativo
|85.07% (5226.40)
|Total de negociações
|31
|Posições vendidas (ganho %)
|9 (100.00%)
|Posições compradas (ganho %)
|22 (100.00%)
|Negociações com lucro (% do total)
|31 (100.00%)
|Negociações com perda (% do total)
|0 (0.00%)
|Maior
|Negociação com lucro
|300.00
|Negociação com perda
|0.00
|Média
|Negociação com lucro
|284.11
|Negociação com perda
|0.00
|Máxima
|Ganhos consecutivos (lucro em dinheiro)
|31 (8807.40)
|Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)
|0 (0.00)
|Máxima
|Lucro consecutivo (contagem de vitórias)
|8807.40 (31)
|Perdas consecutivas (contagem de perdas)
|0.00 (0)
|Média
|Ganhos consecutivos
|31
|Perdas consecutivas
|0
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8587
