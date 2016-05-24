CodeBaseSeções
Experts

MA Reverse - expert para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
766
Avaliação:
(3)
Publicado:
Relatório do Strategy Tester
MA Reverse
Alpari-Demo (Build 220)

SímboloEURUSD (Euro vs US Dollar)
Período1 Hora (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.10.31 22:00 (2008.09.01 - 2008.11.01)
Modelo
Pontos de controlo (um método muito grosseiro, os resultados não devem ser considerados)
Barras em teste
2071Ticks modelados
27425Qualidade da modelagem
n/a
Erros de gráficos incompatíveis
8




Depósito inicial
5000.00



Lucro Líquido Total
8807.40Lucro bruto
8807.40perda bruta
0.00
Fator de lucro

Retorno esperado
284.11

Rebaixamento absoluto
4083.00Rebaixamento máximo5226.40 (85.07%)Rebaixamento relativo
85.07% (5226.40)

Total de negociações
31Posições vendidas (ganho %)9 (100.00%)Posições compradas (ganho %)22 (100.00%)

Negociações com lucro (% do total) 31 (100.00%)Negociações com perda (% do total) 0 (0.00%)
MaiorNegociação com lucro300.00Negociação com perda0.00
MédiaNegociação com lucro284.11Negociação com perda0.00
MáximaGanhos consecutivos (lucro em dinheiro) 31 (8807.40)Perdas consecutivas (prejuízo em dinheiro)0 (0.00)
Máxima
Lucro consecutivo (contagem de vitórias)8807.40 (31)Perdas consecutivas (contagem de perdas)0.00 (0)
MédiaGanhos consecutivos31Perdas consecutivas0



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8587

