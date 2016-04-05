Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MA Reverse - Experte für den MetaTrader 4
- 814
-
Strategie Tester Report
MA Reverse
Alpari-Demo (Build 220)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Stunde (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.10.31 22:00 (2008.09.01 - 2008.11.01)
|Modell
|Kontrollpunkte (eine sehr grobe Methode, die auf dem nächstliegenden kleineren Zeitrahmen basiert; die Ergebnisse lieber unberücksichtigt lassen)
|Balken im Test
|2071
|Ticks modelliert
|27425
|Modellierungsqualität
|n/a
|Fehler in Charts-Anpassung
|8
|Ursprüngliche Einlage
|5000.00
|Gesamt netto Profit
|8807.40
|Brutto Profit
|8807.40
|Brutto Verlust
|0.00
|Profit Faktor
|Erwartetes Ergebnis
|284.11
|Absoluter Drawdown
|4083.00
|Maximaler Drawdown
|5226.40 (85.07%)
|Relativer Drawdown
|85.07% (5226.40)
|Trades gesamt
|31
|Short Positionen (gewonnen %)
|9 (100.00%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|22 (100.00%)
|Profit Trades (% gesamt)
|31 (100.00%)
|Verlust Trades (% gesamt)
|0 (0.00%)
|Größter
|Profit Trade
|300.00
|Verlust Trade
|0.00
|Durchschnitt
|Profit Trade
|284.11
|Verlust Trade
|0.00
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld)
|31 (8807.40)
|aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld)
|0 (0.00)
|Maximum
|aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner)
|8807.40 (31)
|aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer)
|0.00 (0)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|31
|aufeinanderfolgende Verluste
|0
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8587
