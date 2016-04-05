CodeBaseKategorien
Expert Advisors

MA Reverse - Experte für den MetaTrader 4

Ansichten:
814
Rating:
(3)
Veröffentlicht:
Strategie Tester Report
MA Reverse
Alpari-Demo (Build 220)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Stunde (H1) 2008.09.01 00:00 - 2008.10.31 22:00 (2008.09.01 - 2008.11.01)
Modell
Kontrollpunkte (eine sehr grobe Methode, die auf dem nächstliegenden kleineren Zeitrahmen basiert; die Ergebnisse lieber unberücksichtigt lassen)
Balken im Test
2071Ticks modelliert
27425Modellierungsqualität
n/a
Fehler in Charts-Anpassung
8




Ursprüngliche Einlage
5000.00



Gesamt netto Profit
8807.40Brutto Profit
8807.40Brutto Verlust
0.00
Profit Faktor

Erwartetes Ergebnis
284.11

Absoluter Drawdown
4083.00Maximaler Drawdown5226.40 (85.07%)Relativer Drawdown
85.07% (5226.40)

Trades gesamt
31Short Positionen (gewonnen %)9 (100.00%)Long Positionen (gewonnen %)22 (100.00%)

Profit Trades (% gesamt) 31 (100.00%)Verlust Trades (% gesamt) 0 (0.00%)
GrößterProfit Trade300.00Verlust Trade0.00
DurchschnittProfit Trade284.11Verlust Trade0.00
Maximumaufeinanderfolgende Gewinner (Profit in Geld) 31 (8807.40)aufeinanderfolgende Verluste (Verluste in Geld)0 (0.00)
Maximum
aufeinanderfolgende Profite (Anzahl der Gewinner)8807.40 (31)aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verlierer)0.00 (0)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne31aufeinanderfolgende Verluste0



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8587

Automatisches Handelssystem

Code Beispiel

Der Indikator zeichnet Charts des "Equity" und des "Balance" auf Minuten-Basis der "History". Auf diese Weise erhält man ein authentischeres Bild der Maxima von Zunahme und Drawdown.

