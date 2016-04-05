und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Murrey Math Lines (Unterstützung und Widerstand) - Indikator für den MetaTrader 4
Ansichten:
- 3164
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor:
Der Autor von "MM Time Frame" ist xard777
Der Autor von "MM Black" ist Vladislav Goshkov (VG).
MM Linien werden platziert auf den Preisen von Unterstützung und Widerstand.
Eigenschaften des MMLs
Da, nach Gann, die Preise sich in Achteln (1/8) bewegen, wirken diese Achtel als Preise für Unterstützung und
Widerstand, wenn sich die Preise über die Zeit auf und ab bewegen. Dieses Achtel-Merkmal der Preisbewegungen
veranlasste Murrey jedem Achtel gewissen Eigenschaften zuzuweisen. Diese Eigenschaften werden
hier für Sie aufgelistet.
8/8 und 0/8 Linien (Stärkster Widerstand)
Diese Linien werden am schwersten gekreuzt und bieten stärksten Rückhalt für einen Trend in Richtung des Ausbruchs
nach unten. (Preise können niemals diese Linien kreuzen).
7/8 Linie (Schwach, Warten und Umkehren)
Diese Linie ist schwach. Wenn die Preise zu schnell und zu weit hinauf laufen und sie hier verharren, werden sie
schnell nach unten umkehren. Wenn die Preise hier nicht stehen bleiben, werden sie sich zur 8/8 Linie bewegen.
6/8 und 2/8 Linie (Pivot, Umkehr)
Diese beiden Linien sind nur die zweitrangig im Vergleich zur 4/8, um einer Trendumkehr zu erzwingen. Das
stimmt, egal, ob die Preise steigen oder fallen.
5/8 Linie (Hoch des Handelsbereiches)
Alle Preis bewegen sich 40% der Zeit zwischen 5/8 und 3/8
Linie. Wenn die Preise über die 5/8 Linie steigen und dort für 10 bis 12 Tage verbleiben, so heißt das
es wird zu einem Preis verkauft, den man bereit ist zu zahlen und der Preis wird tendenziell über dieser
Linie in der "premium area" verbleiben. Wenn der Preis jedoch unter die 5/8 Linie fällt, tendieren sie
nach unten und suchen Unterstützung auf einem tieferem Niveau.
4/8 Linie (Haupt Unterstützung/Widerstand)
Diese Linie bietet die stärkste Unterstützung und Widerstand. Diese Linie besitzt die größte
Unterstützung, wenn die Preise darüber und den größten Widerstand, wenn die Preise darunter liegen. Dieser Preislevel
ist der beste um zu Kaufen oder verkaufen.
3/8 Linie (Boden der Handelsbereiches)
Wenn der Preis darunter liegt und aufwärts strebt, ist diese Linie schwer zu kreuzen. Wenn der Preis
nach oben kreuzt und für 10 bis 12 Tage darüber bleibt, wird der Preis zwischen
dieser Linie und der 5/8 Linie 40% seiner Zeit verbringen.
1/8 Linie (Schwach, Warten und Umkehren)
Diese Linie ist schwach. Wenn die Preise zu schnell und zu weit hinunter laufen und hier verharren, werden sie
schnell nach oben umkehren. Wenn die Preise hier nicht stehen bleiben, werden sie sich zur 0/8 Linie bewegen.
Empfehlungen:
- Verwenden sie es für Ihre täglich, wöchentliche oder monatliche Analyse bevor sie handeln.
- Ein EA kann diesen Indikator verwenden, aber er muss auf guten Regeln oder Handelssystem fußen.
