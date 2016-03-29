加入我们粉丝页
默里数学(Murrey Math)线 (支撑与阻力) - MetaTrader 4脚本
MM 时间框架的作者是 xard777
MM Black 的作者是 Vladislav Goshkov (VG).
默里数学线 (MM Lines) 画的是支撑与阻力水平.
MMLs 的特点
因为根据 Gann 所说, 价格是按1/8 来移动的, 这些1/8的价格点数可以作为支撑和
阻力水平, 作用于价格的变化. 根据这种价格行为的 1/8 特点,
Murrey 给这些8度MML每个都赋予了各自的属性. 这些属性列表如下
以方便使用.
8/8 和 0/8 线 (终极阻力)
这些线是最难穿透的, 上方的是最强阻力, 而下面的线的是最强
下方支撑. (价格可能永远也不会穿过这些线).
7/8 线 (弱, 停顿 以及反转)
此线是弱的. 如果价格跑得过快过远, 并且如果它们在这条线上停顿, 它们就将反转
快速向下. 如果价格没有在此线停顿, 价格将移动接近 8/8 线.
6/8 和 2/8 线 (轴线, 反转)
这两条线仅次于4/8线, 能使价格反转. 这
不论价格上升还是下降都是对的.
5/8 线 (交易范围顶部)
所有实体的价格将有 40% 的时间在 5/8 线和 3/8 线之间移动
着. 如果价格超过了 5/8 线并且在上方保持了10到12天, 该实体就可认为
可以高价卖出而有人愿意买, 价格将更倾向于保持在
此线上方, 位于 "高价区". 如果价格由跌到 5/8 线以下, 那么它们将倾向于
进一步下跌而寻找更低水平的支撑.
4/8 线 (主支撑/阻力)
这条线提供了最大程度的支撑和阻力. 这条线当
价格高于它时是最强的支撑而当价格低于它时是最强的阻力. 这个价格
水平是卖出/买入的最佳水平.
3/8 线 (交易范围底部)
如果价格低于这条线并继续向上, 这条线很难穿透. 如果价格
向上穿透了这条线并在上方保持了10到12天, 价格会继续保持在上方
并且会有40%的时间在这条线与5/8线之间移动.
1/8 线 (弱, 停顿 并 反转)
此线是弱的. 如果价格下跌过远过快, 如果它在这条线上停顿, 他们将会
快速反转向上. 如果价格在此线没有停顿, 它们会继续下移到0/8线.
推荐:
- 在交易之前在日图, 周图和月图上使用以作分析.
- 也可以使用此指标制作EA, 但是也许应该基于它再加上一些好的规则或者交易方法以及系统.
