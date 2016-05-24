Participe de nossa página de fãs
Murrey Math Lines (Suporte e Resistência) - indicador para MetaTrader 4
- 7801
-
Autor:
O autor do tempo gráfico MM é xard777
O autor da MM Black é Vladislav Goshkov (VG).
As Linhas MM são desenhadas onde se encontra o suporte e resistência.
Características da MMLs
Uma vez que, de acordo com Gann, os preços se movem em 1/8 do, estes 1/8 agem como pontos de suporte e resistência do preço, sendo que
estas entidades do preço variam conforme o tempo. Dada essa característica de 1/8 da ação do preço,
Murrey atribuiu as propriedades para cada uma das MML como uma oitava fornecida. Estas propriedades são listadas
aqui por conveniência.
Linhas 8/8 e 0/8 (Resistência final)
Essas linhas são as mais difíceis de penetrar no caminho para cima, e dar o maior suporte no caminho
de baixa. (Os preços podem nunca passar através destas linhas).
Linha 7/8 (Fraco, Atraso e Reverso) 7/8 do th
Esta linha é fraca. Se os preços vão até muito longe de forma muita rápida, e se eles param nesta linha, haverá uma reversão
para baixo rapidamente. Se os preços não pararem nesta linha eles irão se mover para a linha 8/8.
Linhas 6/8 e 2/8 (Pivot, Reverso)
Estas duas linhas são apenas a segunda para a linha 4/8 na sua capacidade de forçar os preços a reverter. Isto
é verdade se os preços estão se movendo para cima ou para baixo.
Linha 5/8 (Topo da Faixa de Negociação)
Os preços de todas as entidades vão gastar 40% do tempo movendo-se entre as linhas 5/8 e 3/8
. Se os preços se movem acima da linha 5/8 e ficam acima dela de 10 a 12 dias, a entidade diz
estar vendendo como um prêmio para os que querem pagar por ele e os preços tenderão a ficar acima deste
linha na "área premium". Se, no entanto, os preços caírem abaixo da linha do 5/8, em seguida, eles tendem a
cair ainda mais à procura de suporte a um nível inferior.
Linha 4/8 (Principal Suporte/Resistência)
Esta linha fornece a maior quantidade de suporte e resistência. Esta linha tem o maior
suporte quando os preços estão acima dela e a maior resistência quando os preços estão abaixo dela. Este nível de preço
é o melhor nível para vender e comprar contra.
Linha 3/8 (Fundo da Faixa de Negociação)
Se os preços estão abaixo desta linha e se movendo para cima, esta linha será difícil de penetrar. Se os preços
penetrar acima desta linha e ficar acima dessa linha por 10 a 12 dias, então os preços irão ficar acima
desta linha e gastar 40% do tempo movendo-se entre essa linha e a 5/8.
Linha 1/8 (Fraco, Atraso e reverso)
Esta linha é fraca. Se os preços caírem longe e rápido demais, e se eles param nesta linha, haverá uma inversão
para cima rapidamente. Se os preços não pararem nesta linha ele irá mover para baixo em direção a linha 0/8.
Recomendações:
- Use em sua análise diária, semanal ou mensal antes de fazer as operações.
- É possível usar esse indicador em um EA, mas provavelmente deve-se baseá-lo em algumas boas regras e ou método de negociação e do sistema.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8570
