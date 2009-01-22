Ставь лайки и следи за новостями
Математические линии Мюррея (поддержка и сопротивление) - индикатор для MetaTrader 4
Автором "MM Time Frame" является xard777.
Автором "MM Black" является Владислав Гошков (VG).
Математические линии Мюррея (МЛМ) рисуются там, где находятся поддержка и сопротивление.
Характеристика МЛМ:
В соответствии с Ганном, цены двигаются в 1/8, эти 1/8 выступают в роли поддержки и сопротивления как величины движения цены во времени. Получив эту характеристику 1/8 действий цены, Мюррей назначает свойства каждой из МЛМ в данной октаве. Эти свойтсва приведены здесь для удобства.
Линии 8/8 и 0/8 (Наибольшее сопротивление)
Эти линии тяжелее всего пройти при подъеме, они оказывают наибольшую поддержку на пути вниз. (Цены могут никогда не пройти эти линии).
Линия 7/8 (Слабая, остановка и разворот)
Это слабая линия. Если цены идут вверх слишком далеко и слишком быстро и останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вниз. Если цены не останавливаются на данной линии, они будут двигаться выше к линии 8/8.
Линии 6/8 и 2/8 (Ось, разворот)
Две этих линии являются вторыми после 4/8 по возможности разворота цен. Это верно и при движении цен вверх, и при движении вниз.
Линия 5/8 (Верхняя граница торговли)
Все существующие цены проводят 40% времени двигаясь между линиями 5/8 и 3/8. Если цены поднимаются выше линии 5/8 и остаются там 10-12 дней, говорят, что символ продается по цене более высокой, чем та какую готовы заплатить, и цена стремиться оставаться над этой "линией повышенной цены". Но, если цены падают ниже линии 5/8, тогда они будут стремиться к дальнейшему поиску сопротивления на более низком уровне.
Линия 4/8 (Основная поддержка/сопротивление)
Эта линия оказывает самую большую поддержку и сопротивление. Эта линия обладает наибольшей поддержкой, когда цены находятся выше нее, и большим сопротивлением, когда цены находятся ниже. Этот ценовой уровень - самый лчуший для продажи и покупки.
Линия 3/8 (Нижняя граница торговли)
Если цены находятся ниже этой линии и двигаются вверх, данную линию сложно преодолеть. Если цены пронзают данную линию и остаются выше нее в течении 10-12 дней, то цены будут оставаться над ней и проводить 40% времени двигаясь между ней и линией 5/8.
Линия 1/8 (Слабая, остановка и разворот)
Это слабая линия. Если цены идут вниз слишко далеко и слишком быстро, и если они останавливаются на этой линии, они быстро развернутся вверх. Если цены не остановятся на данной линии, они пойдут вниз к линии 0/8.
Рекомендации:
- Используйте в вашем дневном, недельном и месячном анализе перед совершением сделок.
- Можно использовать данный индикатор в советнике, но скорее всего его стоит делать на основе хороших правил и/или торговом методе и системе.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8570
