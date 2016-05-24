Descrição:



A interpolação polinomial de Lagrange é utilizada para a determinação da função com base nos pontos fornecidos. Na verdade, o indicador obtém as coordenadas dos pontos situados entre extern int begin e extern int end (marcado com as linhas vermelhas e azuis no gráfico), e calcula as coordenadas dos próximos pontos, usando a interpolação polinomial de Lagrange.

Parâmetros:



begin - o número da barra que é iniciado a seleção das coordenadas de pontos para a interpolação. Ela é marcada com a linha vermelha;



end - o número da barra que se encerra a seleção das coordenadas de pontos para a interpolação. Ela é marcada com a linha azul;



numPrognoz - o número de pontos localizados à esquerda e à direita de begin e end, que são calculados usando a interpolação polinomial de Lagrange.





Notas: