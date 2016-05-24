Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Interpolação Polinomial de Lagrange - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1563
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descrição:
A interpolação polinomial de Lagrange é utilizada para a determinação da função com base nos pontos fornecidos. Na verdade, o indicador obtém as coordenadas dos pontos situados entre extern int begin e extern int end (marcado com as linhas vermelhas e azuis no gráfico), e calcula as coordenadas dos próximos pontos, usando a interpolação polinomial de Lagrange.
Parâmetros:
begin - o número da barra que é iniciado a seleção das coordenadas de pontos para a interpolação. Ela é marcada com a linha vermelha;
end - o número da barra que se encerra a seleção das coordenadas de pontos para a interpolação. Ela é marcada com a linha azul;
numPrognoz - o número de pontos localizados à esquerda e à direita de begin e end, que são calculados usando a interpolação polinomial de Lagrange.
Notas:
- (end-begin)=o grau polinomial. Ou seja, se a distância entre "begin" e "end" for igual a dois, então, o gráfico aparecerá como uma parábola, se for igual a três, então ele será uma hipérbole, etc.
- (begin-numPrognoz) deve ser maior que zero, porque os números de "begin" até "begin-numPrognoz" determina o número de barras que a função será desenhada. A propósito, alguém sabe como desenhar na barra -1?
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8566
Indicador DeMarker Pivots.ExpertClor_v01
Ele fecha uma ordem pela interseção de duas MAs (5 e 7 no padrão). Leia a descrição completa...
Um exemplo da execução automática do script quando o período gráfico ou símbolo for alterado.LotsRisk
O cálculo da quantidade de lotes, considerando uma possível perda. O volume da perda máxima é especificada como uma percentagem do saldo inicial.