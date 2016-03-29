描述:



拉格朗日插值多项式是Lagrange's interpolation polynomial is used for the determination of the function on the basis of the given points. 实际上, 本指标根据位于 extern int begin 和extern int end 坐标的点 (在图表上用红色和蓝色线标出), 使用 拉格朗日插值多项式计算后面点的坐标.

参数:



begin - 用于插值计算的柱的起点编号. 它用红色线标出;



end - 用于插值计算坐标的结束柱的编号. 它用蓝色线标出;



numPrognoz - 在 begin 和 end 的左右的点的数量, 需要使用拉格朗日插值多项式进行计算.





注意: