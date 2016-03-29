请观看如何免费下载自动交易
描述:
拉格朗日插值多项式是Lagrange's interpolation polynomial is used for the determination of the function on the basis of the given points. 实际上, 本指标根据位于 extern int begin 和extern int end 坐标的点 (在图表上用红色和蓝色线标出), 使用 拉格朗日插值多项式计算后面点的坐标.
参数:
begin - 用于插值计算的柱的起点编号. 它用红色线标出;
end - 用于插值计算坐标的结束柱的编号. 它用蓝色线标出;
numPrognoz - 在 begin 和 end 的左右的点的数量, 需要使用拉格朗日插值多项式进行计算.
注意:
- (end-begin)=多项式的度数. 也就是说, 如果"begin"和"end"之间距离为2, 图表显示抛物线, 如果它等于3, 它就是双曲线, 等等.
- (begin-numPrognoz) 必须大于0, 因为从 "begin" 到 "begin-numPrognoz" 决定了函数将要画出的柱数. 另外, 有谁知道怎样画 -1 柱吗?
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8566
