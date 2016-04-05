Beschreibung:



Lagranges Interpolation Polynomial wird verwendet für die Bestimmung einer Funktion auf Basis gegebener Punkte. Tatsächlich verwendet der Indikator die Koordinaten eines Punktes zwischen extern int begin und extern int end (angezeigt durch rote und blaue Linien auf dem Chart), und berechnet die Koordinaten des nächsten Punktes mit Hilfe des Lagrange'schen Interpolation Polynomials.

Parameter:



begin - die Anzahl der Bars für die Koordinatenpunkte des Anfangs der Interpolation. Angezeigt durch die rote Linie;



end - die Anzahl der Bars für die Koordinatenpunkte des Endes der Interpolation. Angezeigt durch die blaue Linie;



numPrognoz - Anzahl der Punkte links und rechts von begin und end, die werden mittels des Lagrange'schen Interpolation Polynomials berechnet.





Anmerkungen: