und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Lagranges Interpolation Polynomial - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 958
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Lagranges Interpolation Polynomial wird verwendet für die Bestimmung einer Funktion auf Basis gegebener Punkte. Tatsächlich verwendet der Indikator die Koordinaten eines Punktes zwischen extern int begin und extern int end (angezeigt durch rote und blaue Linien auf dem Chart), und berechnet die Koordinaten des nächsten Punktes mit Hilfe des Lagrange'schen Interpolation Polynomials.
Parameter:
begin - die Anzahl der Bars für die Koordinatenpunkte des Anfangs der Interpolation. Angezeigt durch die rote Linie;
end - die Anzahl der Bars für die Koordinatenpunkte des Endes der Interpolation. Angezeigt durch die blaue Linie;
numPrognoz - Anzahl der Punkte links und rechts von begin und end, die werden mittels des Lagrange'schen Interpolation Polynomials berechnet.
Anmerkungen:
- (end-begin)=Grad des Polynomial. D.h. wenn die Weite zwischen "begin" und "end" ist 2, wird der Chart eine Parabel sein, ist sie gleich 3, wird es eine Hyperbel, etc.
- (begin-numPrognoz) muss größer als 0 sein, da die Zahlen von "begin" bis "begin-numPrognoz" die Anzahl der Bars bestimmen, über die der Chart gezeichnet werden soll. Ach, weiß jemand wie man die -1.-Bar zeichnen könnte?
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8566
DeMarker Pivots Indikator.ExpertClor_v01
Er schließt eine Position sobald sich zwei MAs (standardmäßig 5 und 7) kreuzen. Lesen Sie die ganze Beschreibung...
Ein Beispiel, automatisch ein Skript zu starten, wenn der Zeitrahmen geändert wurde.LotsRisk
Die Berechnung der Lot-Größe unter Berücksichtigung möglicher Verluste. Der Maximalverlust bezogen auf das Volumen wird in Prozent vom aktuellen Saldo angegeben.