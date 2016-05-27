El script muestra la relación de la suma al final del periodo con respecto a la suma actual, es decir, muestra cuántas veces aumenta/disminuye.

Al inicio, aparece la ventana de propiedades:

En este ejemplo introducimos i=0.3 (es decir 30%), n=12 (número de periodos de cálculo), method=2 por defecto, y en el campo m no introducimos nada (se usa solo al calcular el tipo de interés nominal).

Resultado:

Es decir, en el ejemplo con un 30% al mes con la carga según el tipo de interés complejo, dentro de un año, el depósito aumentará más de 23 veces.

Podrá leer más información aquí: https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s



