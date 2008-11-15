代码库部分
脚本

Percenter.mqh - 脚本-计算器 - MetaTrader 4脚本

Nazariy Stapyak
Percenter.mq4 (2.58 KB)
脚本显示时间周期总数和当前总数之间的关系，就是说可以像是增长/减少的倍数。

进入属性窗口:

在当前的范例中我们输入值 i=0.3 (30%), n=12 (时间周期), method=2 为默认值 ，不填充 m 值。

结果:



