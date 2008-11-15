请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Percenter.mqh - 脚本-计算器 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4242
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
脚本显示时间周期总数和当前总数之间的关系，就是说可以像是增长/减少的倍数。
进入属性窗口:
在当前的范例中我们输入值 i=0.3 (30%), n=12 (时间周期), method=2 为默认值 ，不填充 m 值。
结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8554
标准指标 OsMA .
标准指标 OsMA可以指示交易信号。平滑指标 RSI .
平滑指标 RSI ，超过50水平时声音信号提醒。
Brakeout_Trader_v1.mq4
智能交易根据图表中关闭蜡烛柱的颜色水平开仓交易。 但是需要修订代码。指标以 MUV为基础编写sator
使用指标 MUV创建 sator.