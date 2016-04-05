Das Skript zeigt das Verhältnis der Summe am Ende einer Periode zur aktuellen Summe, d.h. um wie viel ist es gestiegen oder gefallen.

das Eigenschaftsfenster erscheint, sobald sie es starten:

In diesem Beispiel setzen wir: i=0.3 (d.h. 30%), n=12 (die Anzahl der Berechnungsperioden), method=2 - standardmäßig ist m unbestimmt (es wird nur für eine Zinssatz-Berechnung verwendet).

Das Ergebnis:

D.h. wenn der Zinssatz 30% pro Monat beträgt und nach dem komplexen Zinssatz berechnet wird, dann erhöht sich das Anfangsbetrag um 23% nach einem Jahr.

Zusätzliche Informationen über Zinsrechnungen finden Sie hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Interest_rate.



