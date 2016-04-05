CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Skripte

Percenter.mqh - Rechen-Script - Skript für den MetaTrader 4

Nazariy Stapyak | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
759
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Das Skript zeigt das Verhältnis der Summe am Ende einer Periode zur aktuellen Summe, d.h. um wie viel ist es gestiegen oder gefallen.

das Eigenschaftsfenster erscheint, sobald sie es starten:

In diesem Beispiel setzen wir: i=0.3 (d.h. 30%), n=12 (die Anzahl der Berechnungsperioden), method=2 - standardmäßig ist m unbestimmt (es wird nur für eine Zinssatz-Berechnung verwendet).

Das Ergebnis:

D.h. wenn der Zinssatz 30% pro Monat beträgt und nach dem komplexen Zinssatz berechnet wird, dann erhöht sich das Anfangsbetrag um 23% nach einem Jahr.

Zusätzliche Informationen über Zinsrechnungen finden Sie hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Interest_rate.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8554

