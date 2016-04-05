und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Percenter.mqh - Rechen-Script
Das Skript zeigt das Verhältnis der Summe am Ende einer Periode zur aktuellen Summe, d.h. um wie viel ist es gestiegen oder gefallen.
das Eigenschaftsfenster erscheint, sobald sie es starten:
In diesem Beispiel setzen wir: i=0.3 (d.h. 30%), n=12 (die Anzahl der Berechnungsperioden), method=2 - standardmäßig ist m unbestimmt (es wird nur für eine Zinssatz-Berechnung verwendet).
Das Ergebnis:
D.h. wenn der Zinssatz 30% pro Monat beträgt und nach dem komplexen Zinssatz berechnet wird, dann erhöht sich das Anfangsbetrag um 23% nach einem Jahr.
Zusätzliche Informationen über Zinsrechnungen finden Sie hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Interest_rate.
