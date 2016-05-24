CodeBaseSeções
Percenter.mqh - Script de Cálculo - script para MetaTrader 4

Nazariy Stapyak
O script exibe a relação entre a soma, no final do período e a soma atual, ou seja, quantas vezes ela foi aumentada/diminuída.

A janela de propriedades irá aparecer assim que você iniciá-la:

Neste exemplo, nós especificamos: i=0.3 (ou seja, 30%), n=12 (o número de períodos da tarifação), method=2 - padrão, e nós não especificamos nada no campo m (ele só é usado no cálculo das taxas de juros).

O resultado:

Ou seja, se a taxa de juros for igual a 30% no mês e a tarifação é realizada pela complexa taxa de juros, em seguida, o saldo irá aumentar mais de 23 vezes após um ano.

Você pode ler as informações adicionais sobre as taxas aqui: https://en.wikipedia.org/wiki/Interest_rate.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8554

