Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Percenter.mqh - скрипт-калькулятор - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3627
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт выводит отношение суммы в конце периода к текущей сумме, тоесть показывает в сколько раз она увеличится/уменшится.
При запуске появляется окно свойств:
В даном примере мы вводим i=0.3 (тоесть 30%), n=12 (число периодов начисления), method=2 по умолчанию, и в поле m ничего не вводим (используется только при вычислении номинальных процентных ставок).
Результат:
Тоесть например при 30% в месяц при начислении по сложной процентной ставке через год депозит будет увеличен более чем в 23 раза.
Подробнее про проценты можно почитать здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Процентная_ставка
Используется индикатор MUV созданный sator.ThreeLineBreak on Chart S/R
Интерпретация Stieve Nisson 'Three Line Break' стратегии. Уровни определяются по ценам закрытия.
Стандартный индикатор OsMA с индикацией возможных торговых сигналов.Сглаженный индикатор RSI .
Сглаженный индикатор RSI с звуковой сигнализацией пересечения уровня 50.