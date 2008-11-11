Скрипт выводит отношение суммы в конце периода к текущей сумме, тоесть показывает в сколько раз она увеличится/уменшится.

При запуске появляется окно свойств:

В даном примере мы вводим i=0.3 (тоесть 30%), n=12 (число периодов начисления), method=2 по умолчанию, и в поле m ничего не вводим (используется только при вычислении номинальных процентных ставок).

Результат:

Тоесть например при 30% в месяц при начислении по сложной процентной ставке через год депозит будет увеличен более чем в 23 раза.

Подробнее про проценты можно почитать здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Процентная_ставка



