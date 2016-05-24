CodeBaseSeções
Indicadores

ThreeLineBreak no Gráfico S/R - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
As linhas azuis são os níveis de suporte, as vermelhas são os níveis de resistência.

As linhas tracejadas são candidatos.

A quantidade de linhas consideradas em um rompimento é regulada pelo parâmetro LB do indicador.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8547

