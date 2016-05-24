Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ThreeLineBreak no Gráfico S/R - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1671
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
As linhas azuis são os níveis de suporte, as vermelhas são os níveis de resistência.
As linhas tracejadas são candidatos.
A quantidade de linhas consideradas em um rompimento é regulada pelo parâmetro LB do indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8547
