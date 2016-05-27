CodeBaseSecciones
Descripción:

Hedge The Hedge Trader ha sido desarrollado para la cobertura de la cobertura normal (EURUSD cubierta con ayuda de USDCHF). A veces las parejas de trading tienen una reducción fuerte. Esta estrategia comercial intenta cubrir la cobertura para disminuir las reducciones grandes de los tráders. HTH Trader ofrece cobertura a EURUSD con ayuda de USDCHF, y a GBPUSD con ayuda de AUDUSD, creando una estrategia para cubrir lo cubierto. La estrategia comercia con cuatro posiciones al día. La reducción se limita también porque las posiciones permanecen abiertas solo durante un día. Al inicio de un nuevo día, cuando el Hour() de su bróker supera el cero, el asesor comienza a funcionar. El asesor espera a que Hour() sea mayor a 23 horas, y cierra las posiciones. El asesor se reinicia con el comienzo de un nuevo día.

  • Cuando la desviación del día anterior según EURUSD es positiva, el asesor abre posiciones largas de EURUSD y USDCHF,  una corta de GBPUSD y una larga de AUDUSD. En este caso, EURUSD recibe cobertura con ayuda de USDCHF, EURUSD, con ayuda de GBPUSD, USDCHF, con ayuda de AUDUSD, y GBPUSD, con ayuda de AUDUSD.
  • Cuando la desviación del día anterior según EURUSD es negativa, el asesor abre posiciones cortas de EURUSD y USDCHF, una larga de GBPUSD y una corta de AUDUSD.
  • Existe una estrecha correlación entre entre EURUSD/USDCHF y GBPUSD/AUDUSD, por lo que se puede cubrir la cubierto.

Enable_Emergency_Trading:

Si la función "enable_emergency_trading" está activada, entonces, en caso de sufrir pérdidas, se iguala con "Emergency_Loss", si las pérdidas son mayores a "Emergency_Loss" en pips, entonces las posiciones positivas del asesor se duplican.
if(enable_emergency_trading==true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}
void doubleorders()
   {
      int ord_t=OrdersTotal();
         for (int y=0;y<ord_t;y++)
            {
            OrderSelect(y, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
                              if(OrderMagicNumber()==MagicNumber1 || 
                                 OrderMagicNumber()==MagicNumber2 || 
                                 OrderMagicNumber()==MagicNumber3 || 
                                 OrderMagicNumber()==MagicNumber4)
                                    {
                                       if(OrderProfit()>0)
                                          {
                                             if(OrderType()==OP_BUY) {OrderSend(OrderSymbol(),
OP_BUY,OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),
MODE_ASK),3,0,0,"Emergency Double",
OrderMagicNumber());}
                                             if(OrderType()==OP_SELL){OrderSend(OrderSymbol(),
OP_SELL,OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),
MODE_BID),3,0,0,"Emergency Double",
OrderMagicNumber());}
                                          }
                                    }
            }
   enable_emergency_trading=false;         
   }



Ajustes del asesor:

  • Trade | se permite el comercio, si se ha establecido el valor true
  • C1 | 1 divisa
  • C2 | 2 divisa
  • C3 | 3 divisa
  • C4 | 4 divisa
  • Show_Profit | permiso para mostrar el beneficio en el gráfico
  • Enable_Profit | permiso para visionar el beneficio
  • Enable_Loss | permiso para visionar las pérdidas
  • Enable_Emergency_Trading | permiso para el comercio de emergencia
  • Emergency_Loss | pérdidas de emergencia, en pips
  • Profit | beneficio, en pips
  • Loss | pérdidas, en pips
  • MagicNumber1 | número para seguir C1
  • MagicNumber2 | número para seguir C2
  • MagicNumber3 | número para seguir C3
  • MagicNumber4 | número para seguir C4
  • E_MagicNumber | número  para seguir las posiciones de emergencia
  • Lot | cantidad de lotes de la orden

