Hedge The Hedge Trader ha sido desarrollado para la cobertura de la cobertura normal (EURUSD cubierta con ayuda de USDCHF). A veces las parejas de trading tienen una reducción fuerte. Esta estrategia comercial intenta cubrir la cobertura para disminuir las reducciones grandes de los tráders. HTH Trader ofrece cobertura a EURUSD con ayuda de USDCHF, y a GBPUSD con ayuda de AUDUSD, creando una estrategia para cubrir lo cubierto. La estrategia comercia con cuatro posiciones al día. La reducción se limita también porque las posiciones permanecen abiertas solo durante un día. Al inicio de un nuevo día, cuando el Hour() de su bróker supera el cero, el asesor comienza a funcionar. El asesor espera a que Hour() sea mayor a 23 horas, y cierra las posiciones. El asesor se reinicia con el comienzo de un nuevo día.

Enable_Emergency_Trading:

Si la función "enable_emergency_trading" está activada, entonces, en caso de sufrir pérdidas, se iguala con "Emergency_Loss", si las pérdidas son mayores a "Emergency_Loss" en pips, entonces las posiciones positivas del asesor se duplican. if(enable_emergency_trading==true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}

void doubleorders ( ) { int ord_t = OrdersTotal ( ) ; for ( int y = 0 ; y < ord_t ; y + + ) { OrderSelect ( y , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) ; if ( OrderMagicNumber ( ) = = MagicNumber1 | | OrderMagicNumber ( ) = = MagicNumber2 | | OrderMagicNumber ( ) = = MagicNumber3 | | OrderMagicNumber ( ) = = MagicNumber4 ) { if ( OrderProfit ( ) > 0 ) { if ( OrderType ( ) = = OP_BUY ) { OrderSend ( OrderSymbol ( ) , OP_BUY , OrderLots ( ) , MarketInfo ( OrderSymbol ( ) , MODE_ASK ) , 3 , 0 , 0 , "Emergency Double" , OrderMagicNumber ( ) ) ; } if ( OrderType ( ) = = OP_SELL ) { OrderSend ( OrderSymbol ( ) , OP_SELL , OrderLots ( ) , MarketInfo ( OrderSymbol ( ) , MODE_BID ) , 3 , 0 , 0 , "Emergency Double" , OrderMagicNumber ( ) ) ; } } } } enable_emergency_trading = false ; }



