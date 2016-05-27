Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
HTH Trader - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1147
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Descripción:
Hedge The Hedge Trader ha sido desarrollado para la cobertura de la cobertura normal (EURUSD cubierta con ayuda de USDCHF). A veces las parejas de trading tienen una reducción fuerte. Esta estrategia comercial intenta cubrir la cobertura para disminuir las reducciones grandes de los tráders. HTH Trader ofrece cobertura a EURUSD con ayuda de USDCHF, y a GBPUSD con ayuda de AUDUSD, creando una estrategia para cubrir lo cubierto. La estrategia comercia con cuatro posiciones al día. La reducción se limita también porque las posiciones permanecen abiertas solo durante un día. Al inicio de un nuevo día, cuando el Hour() de su bróker supera el cero, el asesor comienza a funcionar. El asesor espera a que Hour() sea mayor a 23 horas, y cierra las posiciones. El asesor se reinicia con el comienzo de un nuevo día.
- Cuando la desviación del día anterior según EURUSD es positiva, el asesor abre posiciones largas de EURUSD y USDCHF, una corta de GBPUSD y una larga de AUDUSD. En este caso, EURUSD recibe cobertura con ayuda de USDCHF, EURUSD, con ayuda de GBPUSD, USDCHF, con ayuda de AUDUSD, y GBPUSD, con ayuda de AUDUSD.
- Cuando la desviación del día anterior según EURUSD es negativa, el asesor abre posiciones cortas de EURUSD y USDCHF, una larga de GBPUSD y una corta de AUDUSD.
- Existe una estrecha correlación entre entre EURUSD/USDCHF y GBPUSD/AUDUSD, por lo que se puede cubrir la cubierto.
Enable_Emergency_Trading:
if(enable_emergency_trading==true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}
void doubleorders() { int ord_t=OrdersTotal(); for (int y=0;y<ord_t;y++) { OrderSelect(y, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if(OrderMagicNumber()==MagicNumber1 || OrderMagicNumber()==MagicNumber2 || OrderMagicNumber()==MagicNumber3 || OrderMagicNumber()==MagicNumber4) { if(OrderProfit()>0) { if(OrderType()==OP_BUY) {OrderSend(OrderSymbol(), OP_BUY,OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_ASK),3,0,0,"Emergency Double", OrderMagicNumber());} if(OrderType()==OP_SELL){OrderSend(OrderSymbol(), OP_SELL,OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID),3,0,0,"Emergency Double", OrderMagicNumber());} } } } enable_emergency_trading=false; }
Ajustes del asesor:
- Trade | se permite el comercio, si se ha establecido el valor true
- C1 | 1 divisa
- C2 | 2 divisa
- C3 | 3 divisa
- C4 | 4 divisa
- Show_Profit | permiso para mostrar el beneficio en el gráfico
- Enable_Profit | permiso para visionar el beneficio
- Enable_Loss | permiso para visionar las pérdidas
- Enable_Emergency_Trading | permiso para el comercio de emergencia
- Emergency_Loss | pérdidas de emergencia, en pips
- Profit | beneficio, en pips
- Loss | pérdidas, en pips
- MagicNumber1 | número para seguir C1
- MagicNumber2 | número para seguir C2
- MagicNumber3 | número para seguir C3
- MagicNumber4 | número para seguir C4
- E_MagicNumber | número para seguir las posiciones de emergencia
- Lot | cantidad de lotes de la orden
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8523
Indicador de nivel STOPLEVEL.YZCHMC_V1 Indicador de movimiento en grupo
El indicador calcula el tanto por ciento del movimiento de un grupo de parejas de divisas con respecto al inicio del día.
Es un script para reunir cierta estadística de los símbolos y compararlaBandsLSMA
Indicador BandsLSMA. Dibuja un canal con la línea media.