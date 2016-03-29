描述:

对冲的对冲交易者的开发是用于对冲一般的对冲(EURUSD 用于与 USDCHF的对冲). 成对交易有的时候会有很大的回撤(DD). 这个交易策略尝试对冲其他的对冲来减轻交易者们经历的沉重回撤. HTH Trader, 使用EURUSD 对冲 USDCHF, 并使用 GBPUSD 对冲 AUDUSD, 创建了 对冲对冲的策略. 本策略每天交易 (4) 个仓位. DD 也很有限, 因为对冲的仓位最多只允许存在一天. 新的一天开始时, 当Hour()的返回值大于0时, EA进场. EA会等到Hour() 等于 23 时关闭现有的仓位. 当新的一天开始时, EA就重新开始.



当前一天的EURUSD价格偏移为正时, EA进场会买入EURUSD, 买入USDCHF, 卖出GBPUSD并买入AUDUSD. 这种情况下, EURUSD 和 USDCHF 对冲 , EURUSD 和 GBPUSD 对冲 , USDCHF 和 AUDUSD 对冲 , 而 GBPUSD 和 AUDUSD 对冲 .

, , , 而 . 如果前一天EURUSD的价格偏移为负, EA进场会卖出EURUSD, 卖出USDCHF, 买入GBPUSD, 卖出AUDUSD.



在 EURUSD/USDCHF 比率 和 GBPUSD/AUDUSD 比率之间有很强的相关性, 所以可以 对冲对冲 .







新功能: 紧急交易(Emergency Trading)

如果 'enable_emergency_trading' 设为 'true', EA等到亏损达到 'emergency_loss' 的值时, 会进行新的交易. 新的交易就是正向获利的仓位例如, 如果您在 EURUSD 亏损, USDCHF 亏损, GBPUSD 获利 而 AUDUSD 获利, 当达到 'emergency_loss' 时, EA会复制GBPUSD和AUDUSD的仓位, 因为它们现在正在获利. 此功能设为每天一次, 如果达到了 'emergency_loss' 值, 只执行 'emergency_trading' 功能一次, 第二天重新开始. 这个功能不能关闭, 除非把代码删掉.



if (enable_emergency_trading== true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}









EA 选项: