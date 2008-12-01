CodeBaseРазделы
Советники

HTH Trader - эксперт для MetaTrader 4

c0d3
5314
(9)
Описание:

Hedge The Hedge Trader был разработан для хеджирования нормального хеджирования (EURUSD захеджированная с помощью USDCHF). Иногда торгуемые пары имеют сильную просадку. Эта торговая стратегия пытается захеджировать хеджированное, чтобы уменьшить большую просадку у трейдеров. HTH Trader хеджирует EURUSD с помощью USDCHF, а GBPUSD с помощью AUDUSD, создавая стратегию хеджировать хеджированное. Стратегия торгует четырьмя позициями в день. Просадка также ограничивается тем, что позиции остаются открытыми только в течении одного дня. В начале нового дня, когда Hour() вашего брокера становится больше ноля, советник начинает работать. Советник ждет пока Hour() станет больше 23 часов, и закрывает позиции. Советник перезапускается с началом нового дня.

  • Когда отклонение за предыдущий день по EURUSD положительное, советник открывает длиннные позиции по EURUSD и USDCHF, короткую по GBPUSD и длинную по AUDUSD. В таком случае EURUSD хеджируется с помощью USDCHF, EURUSD - с помощью GBPUSD, USDCHF с помощью AUDUSD, а GBPUSD - с помощью AUDUSD.
  • Когда отклонение за предыдущий день по EURUSD отрицательное, советник открывает короткие позиции по EURUSD и USDCHF, длинную по GBPUSD и короткую по AUDUSD.
  • Существует тесная связь между соотношениями EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD, следовательно можно хеджировать захеджированное.

Enable_Emergency_Trading:

Если "enable_emergency_trading" функция включена, то тогда, при убытке, сравнивается убыток к "Emergency_Loss", если убыток больше "Emergency_Loss" в пипсах, то тогда позитивные позиции советника удваиваются.
if(enable_emergency_trading==true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}
void doubleorders()
   {
      int ord_t=OrdersTotal();
         for (int y=0;y<ord_t;y++)
            {
            OrderSelect(y, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
                              if(OrderMagicNumber()==MagicNumber1 || 
                                 OrderMagicNumber()==MagicNumber2 || 
                                 OrderMagicNumber()==MagicNumber3 || 
                                 OrderMagicNumber()==MagicNumber4)
                                    {
                                       if(OrderProfit()>0)
                                          {
                                             if(OrderType()==OP_BUY) {OrderSend(OrderSymbol(),
OP_BUY,OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),
MODE_ASK),3,0,0,"Emergency Double",
OrderMagicNumber());}
                                             if(OrderType()==OP_SELL){OrderSend(OrderSymbol(),
OP_SELL,OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(),
MODE_BID),3,0,0,"Emergency Double",
OrderMagicNumber());}
                                          }
                                    }
            }
   enable_emergency_trading=false;         
   }


Изображение:


Настройки советника:

  • Trade | торговля разрешена, если установлено значение true
  • C1 | 1-я валюта
  • C2 | 2-я валюта
  • C3 | 3-я валюта
  • C4 | 4-я валюта
  • Show_Profit | разришения для дисплэя прибыля на графике
  • Enable_Profit | разришения для просмотра прибыля
  • Enable_Loss | разришения для просмотра убытка
  • Enable_Emergency_Trading | разришения для чрезвычайной торговли
  • Emergency_Loss | чрезвычайный убыток, в пипсах
  • Profit | прибыль, в пипсах
  • Loss | убыток, в пипсах
  • MagicNumber1 | число, чтобы отслеживать C1
  • MagicNumber2 | число, чтобы отслеживать C2
  • MagicNumber3 | число, чтобы отслеживать C3
  • MagicNumber4 | число, чтобы отслеживать C4
  • E_MagicNumber | число, чтобы отслеживать чрезвычайные позиции
  • Lot | количество лотов ордера

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8523

