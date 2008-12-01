Ставь лайки и следи за новостями
HTH Trader - эксперт для MetaTrader 4
- 5314
Hedge The Hedge Trader был разработан для хеджирования нормального хеджирования (EURUSD захеджированная с помощью USDCHF). Иногда торгуемые пары имеют сильную просадку. Эта торговая стратегия пытается захеджировать хеджированное, чтобы уменьшить большую просадку у трейдеров. HTH Trader хеджирует EURUSD с помощью USDCHF, а GBPUSD с помощью AUDUSD, создавая стратегию хеджировать хеджированное. Стратегия торгует четырьмя позициями в день. Просадка также ограничивается тем, что позиции остаются открытыми только в течении одного дня. В начале нового дня, когда Hour() вашего брокера становится больше ноля, советник начинает работать. Советник ждет пока Hour() станет больше 23 часов, и закрывает позиции. Советник перезапускается с началом нового дня.
- Когда отклонение за предыдущий день по EURUSD положительное, советник открывает длиннные позиции по EURUSD и USDCHF, короткую по GBPUSD и длинную по AUDUSD. В таком случае EURUSD хеджируется с помощью USDCHF, EURUSD - с помощью GBPUSD, USDCHF с помощью AUDUSD, а GBPUSD - с помощью AUDUSD.
- Когда отклонение за предыдущий день по EURUSD отрицательное, советник открывает короткие позиции по EURUSD и USDCHF, длинную по GBPUSD и короткую по AUDUSD.
- Существует тесная связь между соотношениями EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD, следовательно можно хеджировать захеджированное.
Enable_Emergency_Trading:
if(enable_emergency_trading==true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}
void doubleorders() { int ord_t=OrdersTotal(); for (int y=0;y<ord_t;y++) { OrderSelect(y, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if(OrderMagicNumber()==MagicNumber1 || OrderMagicNumber()==MagicNumber2 || OrderMagicNumber()==MagicNumber3 || OrderMagicNumber()==MagicNumber4) { if(OrderProfit()>0) { if(OrderType()==OP_BUY) {OrderSend(OrderSymbol(), OP_BUY,OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_ASK),3,0,0,"Emergency Double", OrderMagicNumber());} if(OrderType()==OP_SELL){OrderSend(OrderSymbol(), OP_SELL,OrderLots(),MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_BID),3,0,0,"Emergency Double", OrderMagicNumber());} } } } enable_emergency_trading=false; }
- Trade | торговля разрешена, если установлено значение true
- C1 | 1-я валюта
- C2 | 2-я валюта
- C3 | 3-я валюта
- C4 | 4-я валюта
- Show_Profit | разришения для дисплэя прибыля на графике
- Enable_Profit | разришения для просмотра прибыля
- Enable_Loss | разришения для просмотра убытка
- Enable_Emergency_Trading | разришения для чрезвычайной торговли
- Emergency_Loss | чрезвычайный убыток, в пипсах
- Profit | прибыль, в пипсах
- Loss | убыток, в пипсах
- MagicNumber1 | число, чтобы отслеживать C1
- MagicNumber2 | число, чтобы отслеживать C2
- MagicNumber3 | число, чтобы отслеживать C3
- MagicNumber4 | число, чтобы отслеживать C4
- E_MagicNumber | число, чтобы отслеживать чрезвычайные позиции
- Lot | количество лотов ордера
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8523
