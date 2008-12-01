Описание:

Hedge The Hedge Trader был разработан для хеджирования нормального хеджирования (EURUSD захеджированная с помощью USDCHF). Иногда торгуемые пары имеют сильную просадку. Эта торговая стратегия пытается захеджировать хеджированное, чтобы уменьшить большую просадку у трейдеров. HTH Trader хеджирует EURUSD с помощью USDCHF, а GBPUSD с помощью AUDUSD, создавая стратегию хеджировать хеджированное. Стратегия торгует четырьмя позициями в день. Просадка также ограничивается тем, что позиции остаются открытыми только в течении одного дня. В начале нового дня, когда Hour() вашего брокера становится больше ноля, советник начинает работать. Советник ждет пока Hour() станет больше 23 часов, и закрывает позиции. Советник перезапускается с началом нового дня.

Когда отклонение за предыдущий день по EURUSD положительное, советник открывает длиннные позиции по EURUSD и USDCHF, короткую по GBPUSD и длинную по AUDUSD. В таком случае EURUSD хеджируется с помощью USDCHF , EURUSD - с помощью GBPUSD , USDCHF с помощью AUDUSD , а GBPUSD - с помощью AUDUSD .

Когда отклонение за предыдущий день по EURUSD отрицательное, советник открывает короткие позиции по EURUSD и USDCHF, длинную по GBPUSD и короткую по AUDUSD.



Существует тесная связь между соотношениями EURUSD/USDCHF и GBPUSD/AUDUSD, следовательно можно хеджировать захеджированное .



Enable_Emergency_Trading: Если "enable_emergency_trading" функция включена, то тогда, при убытке, сравнивается убыток к "Emergency_Loss", если убыток больше "Emergency_Loss" в пипсах, то тогда позитивные позиции советника удваиваются. if(enable_emergency_trading==true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();} void doubleorders ( ) { int ord_t = OrdersTotal ( ) ; for ( int y = 0 ; y < ord_t ; y + + ) { OrderSelect ( y , SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ) ; if ( OrderMagicNumber ( ) = = MagicNumber1 | | OrderMagicNumber ( ) = = MagicNumber2 | | OrderMagicNumber ( ) = = MagicNumber3 | | OrderMagicNumber ( ) = = MagicNumber4 ) { if ( OrderProfit ( ) > 0 ) { if ( OrderType ( ) = = OP_BUY ) { OrderSend ( OrderSymbol ( ) , OP_BUY , OrderLots ( ) , MarketInfo ( OrderSymbol ( ) , MODE_ASK ) , 3 , 0 , 0 , "Emergency Double" , OrderMagicNumber ( ) ) ; } if ( OrderType ( ) = = OP_SELL ) { OrderSend ( OrderSymbol ( ) , OP_SELL , OrderLots ( ) , MarketInfo ( OrderSymbol ( ) , MODE_BID ) , 3 , 0 , 0 , "Emergency Double" , OrderMagicNumber ( ) ) ; } } } } enable_emergency_trading = false ; }



