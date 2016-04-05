Beschreibung:

Hedge The Hedge Trader wurde entwickelt als normaler Hedge Trader (EURUSD abgesichert durch USDCHF). Währungshandel hat manchmal heftige DD. Diese Handelsstrategie versucht ein "hedge the hedge" (sichere die Sicherung), um die heftigen DD zu reduzieren, die Händler schon erlebt haben. HTH-Trader, sichert EURUSD durch USDCHF, und GBPUSD mit AUDUSD, so entsteht die hedge the hedge Strategie. Diese Strategie handelt (4) Positionen pro Tag. Die DD wird so begrenzt, weil die besicherten Positionen nur für den Handelstag gültig sind. Beginnt ein neuer Tag, dann, wenn Hour() des Brokers größer 0 ist, eröffnet der EA eine neue Position. Der EA wartet bis Hour() 23 wird, um die aktuellen Positionen zu schließen. Der EA beginnt von neuem, wenn der neue Tag beginnt.



Ist die Differenz zum Vortag positiv, eröffnet der EA folgende Positionen: LONG EURUSD, LONG USDCHF, SHORT GBPUSD und LONG AUDUSD. in diesem Fall, EURUSD wird durch USDCHF besichert , EURUSD wird durch GBPUSD besichert , USDCHF wird durch AUDUSD besichert , und GBPUSD durch AUDUSD .

, , , und . Ist die Differenz des EURUSD zum Vortag negativ, eröffnet der EA folgende Positionen: SHORT EURUSD, SHORT USDCHF, LONG GBPUSD und SHORT AUDUSD.



Es gibt eine starke Korrelation zwischen dem Verhältnis von EURUSD/USDCHF und GBPUSD/AUDUSD, das ermöglicht das hedge the hedge .







Neue Funktionen: Notfall-Handel

Wenn 'enable_emergency_trading' auf 'true' gesetzt wurde, wartet der EA, dass der Verlust den Pip-Wert 'emergency_loss' erreicht, um dann eine neue Position zu eröffnen. Die neuen Positionen werden Gewinne ausweisen. Zum Beispiel, wenn EURUSD und USDCHF im Minus sind, werden GBPUSD und AUDUSD Gewinne zeigen, wenn 'emergency_loss' erreicht wurde, wird der EA eine 'Klon-Position' von GPBUSD und AUDUSD eröffnen, beide sind ja im Gewinn. Diese Funktion wird nur eine Position pro Tag eröffnen, wenn der Pip-Wert 'emergency_loss' erreicht wird, führt Sie die 'Emergency_trading'-Funktion einmal durch und beginnt neu am nächsten Tag. Diese Funktion kann nicht abgestellt werden, es sei denn der Programmcode wird gelöscht.



if(enable_emergency_trading==true && totalprofit<=-emergency_loss){doubleorders();}









EA Optionen: