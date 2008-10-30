Индикатор уровня STOPLEVEL.

Индикатор ищет паттерны, выводит на экран окончание точки D, также окончание точки C.

Скрипт для сбора некоторой статистики по символам и ее сравнения

Новые версии эксперта exp_iCustom, работающего с любым Custom-индикатором, рисующим стрелки на покупку/продажу.