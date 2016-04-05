CodeBaseKategorien
Indikatoren

Indikator der STOPLEVEL. - Indikator für den MetaTrader 4

Iurii Tokman | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
913
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Indikator der STOPLEVEL.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8522

YZCHMC_V1 Indikator gruppierter Bewegungen YZCHMC_V1 Indikator gruppierter Bewegungen

Der Indikator ist gedacht für das Handeln mit einer großen Anzahl von Symbolen, aber nicht nur. Der Indikator berechnet den Prozentsatz des Wachstums jedes Symbols seit Tagesbeginn.

BearNaked Muster1 BearNaked Muster1

Es ist eine Muster, dass ich für mein Handeln verwende. Es beruht auf CCI/MA und Bollinger.

HTH Trader HTH Trader

Hedge The Hedge Trader EA

Script s_FlatEfficiency_v1 Script s_FlatEfficiency_v1

Das Skript ist gedacht zum sammeln von Statistiken über Symbole und deren Vergleich.