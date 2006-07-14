CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Laguerre - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
10188
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Laguerre.

Laguerre

Starter Starter

Советник Starter.

Ultitimate Oscillator Ultitimate Oscillator

Индикатор Ultitimate Oscillator.

Camarilladt Camarilladt

Индикатор Camarilladt.

BandsLSMA BandsLSMA

Индикатор BandsLSMA. Рисует канал со средней линией.