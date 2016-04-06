CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Takbir - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
839
Rating:
(10)
Veröffentlicht:
takbir.mq4 (3.15 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Er zeigt Kauf- und Verkaufssignale.

Das Takbir Handelssystem wurde im Alpari Forum besprochen.

Takbir

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8502

Discipline Discipline

Ein Indikator für die Trendumkehr.

MTS Neural network plus MACD MTS Neural network plus MACD

Eine Variante des Themas Neuronales Netz: Das Handelssystem arbeitet mit dem MACD Indikator und einem Neuronalen Netz mit zwei Layern.

GRFLeadingEdge GRFLeadingEdge

Indikator der Bollinger Bänder.

Madlen_5_0 Madlen_5_0

Die «Madlen» Linien sind ähnlich anzuwenden wie die Unterstützungs- und Widerstandslinien durch horizontale oder Trendlinien.