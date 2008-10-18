CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Takbir - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
13376
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Показывает сигналы на покупку и продажу.

Обсуждение торговой системы Takbir велось на форуме Альпари.

Takbir

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8502

Discipline Discipline

Индикатор разворота тренда.

МТС Neural network plus MACD МТС Neural network plus MACD

Вариация на тему Нейронных сетей: Торговая система на основе взаимодействия MACD индикатора с двухслойной нейронной сетью

Brandy Brandy

Советник на MA. Простой, как два рубля вместе :)

Советник по Trend Follower Советник по Trend Follower

Эксперт по стратегии "Trend Follower".