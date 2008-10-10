Смотри, как бесплатно скачать роботов
Trade Channel - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 7462
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор построения уровней и дуг Фибоначчи.
Входные параметры:
extern int nLeft=50; extern int nRight=50; extern int filter=10;
Trade Channel
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8483
