CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Trade Channel - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
7462
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор построения уровней и дуг Фибоначчи.

Входные параметры:

extern int nLeft=50;
extern int nRight=50;
extern int filter=10;

Trade Channel

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8483

Internal Bar Strength (IBS) Internal Bar Strength (IBS)

Рассчитывается как скользящее среднее значений внутренней силы баров.

Индакатор MACD TrackTrend Цветной Индакатор MACD TrackTrend Цветной

По просьбе Zet индикатор сделел в цвете.

Paragolic-close Paragolic-close

Переделанный Parabolic.

Upload Export Upload Export

Скрипт UploadExport являетcя универсальным программным инструментом. Он создан для облегчения работы аналитика и трейдера, в части ежедневных рутинных операций по волновому анализу с помощью программы ELWAVE.