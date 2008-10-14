Смотри, как бесплатно скачать роботов
Y(Efekt) - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор показывает вероятностные развороты.
Как утверждают разработчики достижении уровня 0.5 цена стремится в обратную сторону.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8481
