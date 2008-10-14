CodeBaseРазделы
Индикаторы

Y(Efekt) - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор показывает вероятностные развороты.

Как утверждают разработчики достижении уровня 0.5 цена стремится в обратную сторону.


yefekt

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8481

