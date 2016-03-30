CodeBaseKategorien
Indikatoren

Keltner Channel - Indikator für den MetaTrader 4

The Keltner Channel Indikator ermittelt die wichtigsten Trends.

Der Indikator basiert auf den gleichen Prinzipien wie Envelopes und Bollinger Bands. Im Unterschied zu denen Prozentwerten der Envelopes oder der Standardabweichungen (Bollinger Bands) wird hier der "Average True Range" verwendet. Das obere Band wird mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts berechnet zuzüglich den N-Perioden "Average True Range". Das untere Band ist der gleitende Durchschnitt minus den N-Perioden "Average True Range".

Es wird als eine Regel angesehen, dass das obere Band eine überkaufte Situation anzeigt und es sehr wahrscheinlich eine abwärtsgerichtete Korrektur geben wird. Das untere Band zeigt eine überverkaufte Situation an und dass eine aufwärtsgerichtete Korrektur erwartet wird.

