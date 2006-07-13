Индикатор Keltner Channel выявляет наиболее значимые тренды. Индикатор основан на принципах, аналогичных принципам "конвертов" и полос Боллинджера: разница заключается в том, что вместо процентов ("конверты") или стандартных отклонений (полосы Боллинджера) здесь используется средний истинный диапазон. Верхняя полоса вычисляется как скользящее среднее плюс средний за N периодов истинный диапазон. Нижняя полоса - это скользящая средняя минус средний истинный диапазон.

Как правило, верхняя полоса указывает на "перекупленность" рынка и на большую вероятность направленной вниз коррекции. Нижняя полоса соответствует "перепроданному " рынку и указывает на большую вероятность коррекции, направленной вверх.