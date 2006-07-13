Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Keltner Channel - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 14262
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Keltner Channel выявляет наиболее значимые тренды. Индикатор основан на принципах, аналогичных принципам "конвертов" и полос Боллинджера: разница заключается в том, что вместо процентов ("конверты") или стандартных отклонений (полосы Боллинджера) здесь используется средний истинный диапазон. Верхняя полоса вычисляется как скользящее среднее плюс средний за N периодов истинный диапазон. Нижняя полоса - это скользящая средняя минус средний истинный диапазон.
Как правило, верхняя полоса указывает на "перекупленность" рынка и на большую вероятность направленной вниз коррекции. Нижняя полоса соответствует "перепроданному " рынку и указывает на большую вероятность коррекции, направленной вверх.
Keltner Channel
Индикатор iTrend определяет начало и завершение тренда.TestStops
Скрипт показывает условия правильной и максимально близкой установки стоп-лосса и тейк-профита у ордеров.
Индикатор NRTR находится под графиком на восходящих трендах и над графиком на нисходящих трендах..Price Channel
Индикатор Price Channel. Классический индикатор, со средней линией.