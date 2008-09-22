Описание:

Идея взята из книги "Технический анализ - новая наука" Томас Р. Демарк. Демарк советует применять свой расчет для прогнозирования дневного диапазона цен. Поскольку в расчете используются данные одного дневного бара, то с таким же успехом этот расчет можно применить и к барам на других периодах графика.

Индикатор в переди каждого бара рисует цветную область, это и есть предполагаемый ценовой диапазон следующего бара.



Прогнозирование ценовых диапазонов



Спасибо за помощь WWer.

