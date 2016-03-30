und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Forecasting of Price Ranges - Indikator für den MetaTrader 4
Die Idee stammt aus dem Buch "The New Science of Technical Analysis" von Thomas R. Demark. Demark hat eigene Berechnungen für die Vorhersage der Tages-Handelsspanne eines Kurses angestellt. Da als Grundlage für die Berechnung die Daten einer Tageskerze verwendet werden, kann diese Berechnung auch auf jede andere Kerze in anderen Perioden angewendet werden.
Dieser Indikator zeichnet eine farbliche Fläche vor jede Bar, welche die wahrscheinliche Handelsspanne der nächsten Bar darstellt.
Forecasting of Price Ranges
Dank an WWer für seine Unterstützung.
