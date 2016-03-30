Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Cloq - Indikator für den MetaTrader 4
Dieser Indikator zeigt die Handelszeiten an.
// CloqCorner - 0 = Oben links, 1 = Oben rechts, 2 = Unten links, 3 = Unten rechts // DispGMT - Display GMT Time // DispLocal - Display Local Time // DispLondon - Display London Time // DispTokyo - Display Tokyo Time // DispNY - Display New York Time // DispBroker - Display Brokers Time // LabelColor - Farbe des city label // ClockColor - Farbe der clock
Eingabeparameter
extern int CloqCorner =2; extern bool DispGMT =true; extern bool DispLocal =true; extern bool DispLondon =false; extern bool DispTokyo =false; extern bool DispNY =false; extern bool DispBroker =true; extern color LabelColor =Black; extern color ClockColor =Black;
Cloq
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8424
