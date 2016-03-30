CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

Cloq - Indikator für den MetaTrader 4

Cloq.mq4 (9.64 KB) ansehen
Dieser Indikator zeigt die Handelszeiten an.

//   CloqCorner   - 0 = Oben links, 1 = Oben rechts, 2 = Unten links, 3 = Unten rechts
//   DispGMT      - Display GMT Time
//   DispLocal    - Display Local Time
//   DispLondon   - Display London Time
//   DispTokyo    - Display Tokyo Time
//   DispNY       - Display New York Time
//   DispBroker   - Display Brokers Time
//   LabelColor   - Farbe des city label
//   ClockColor   - Farbe der clock

Eingabeparameter

extern int         CloqCorner   =2;
extern bool         DispGMT     =true;
extern bool         DispLocal  =true;
extern bool         DispLondon  =false;
extern bool         DispTokyo  =false;
extern bool         DispNY     =false;
extern bool         DispBroker  =true;
extern color        LabelColor  =Black;
extern color        ClockColor  =Black;

Cloq

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8424

