CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Cloq - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1355
Avaliação:
(8)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador mostra os horários dos pregões de negociação.

//   CloqCorner   - 0 = lado superior esquerdo, 1 = lado superior direito, 2 = lado inferior esquerdo, 3 = lado inferior direita
//   DispGMT      - Exibe o horário GMT
//   DispLocal    - Mostra o horário Local
//   DispLondon   - Mostra o horário de Londres
//   DispTokyo    - Mostra o horário de Tokyo
//   DispNY       - Mostra o horário de New York
//   DispBroker   - Mostra o horário da Corretora
//   LabelColor   - Cor da etiqueta da cidade
//   ClockColor   - Cor do relógio

Parâmetros de Entrada:

extern int         CloqCorner   =2;
extern bool         DispGMT     =true;
extern bool         DispLocal  =true;
extern bool         DispLondon  =false;
extern bool         DispTokyo  =false;
extern bool         DispNY     =false;
extern bool         DispBroker  =true;
extern color        LabelColor  =Black;
extern color        ClockColor  =Black;

Cloq

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8424

iAvgVol iAvgVol

Indicador Volume Médio

Decema Decema

Indicador Decema.

CCI_MA. EA com base em aplicação razoavelmente boa do CCI e MA CCI_MA. EA com base em aplicação razoavelmente boa do CCI e MA

Um EA com algoritmo razoavelmente bom com base no CCI e seu MA. Ele mostra bons resultados no testador. Eu preciso de ajuda para a otimização, testes e talvez a depuração do código.

V-TBv6 V-TBv6

Indicador V-TBv6. Ele desenha setas sinalizando compra e venda.