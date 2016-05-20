Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Cloq - indicador para MetaTrader 4
O indicador mostra os horários dos pregões de negociação.
// CloqCorner - 0 = lado superior esquerdo, 1 = lado superior direito, 2 = lado inferior esquerdo, 3 = lado inferior direita // DispGMT - Exibe o horário GMT // DispLocal - Mostra o horário Local // DispLondon - Mostra o horário de Londres // DispTokyo - Mostra o horário de Tokyo // DispNY - Mostra o horário de New York // DispBroker - Mostra o horário da Corretora // LabelColor - Cor da etiqueta da cidade // ClockColor - Cor do relógio
Parâmetros de Entrada:
extern int CloqCorner =2; extern bool DispGMT =true; extern bool DispLocal =true; extern bool DispLondon =false; extern bool DispTokyo =false; extern bool DispNY =false; extern bool DispBroker =true; extern color LabelColor =Black; extern color ClockColor =Black;
Cloq
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8424
