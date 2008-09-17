Смотри, как бесплатно скачать роботов
Cloq - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор показывает время торговой сессии.
// CloqCorner - 0 = top left, 1 = top right, 2 = bottom left, 3 = bottom right // DispGMT - Display GMT Time // DispLocal - Display Local Time // DispLondon - Display London Time // DispTokyo - Display Tokyo Time // DispNY - Display New York Time // DispBroker - Display Brokers Time // LabelColor - Color of city label // ClockColor - Color of clock
Входные параметры:
extern int CloqCorner =2; extern bool DispGMT =true; extern bool DispLocal =true; extern bool DispLondon =false; extern bool DispTokyo =false; extern bool DispNY =false; extern bool DispBroker =true; extern color LabelColor =Black; extern color ClockColor =Black;
Cloq
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8424
