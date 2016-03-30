Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
risk - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 702
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser EA definiert die erlaubte Lotgröße von dem gewünschten Trade an und zeigt wie viel bereits von dieser Lotgröße verwendet wurde und wie viel noch verwendet werden kann. Zudem wird der augenblickliche Profit und der gesamte Profit angezeigt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8402
iStochTxt
Der iStochTxt Indikator zeichnet die Kauf- und Verkaufspfeile in den Hauptchart.MAMA
Indikator #MAMA.
Fisherorg_v1
Indikator Fisherorg_v1.TakeProfitMove
Diese Script bewegt den Take-Profit Level in Abhängigkeit zum Abstand vom Markt.