Советники

risk - эксперт для MetaTrader 4

Victor Chebotariov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров: 5397
5397
Рейтинг: (8)
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Советник определяет допустимый размер лота для совершения сделки, показывает сколько уже используется, сколько можно добавить. А также показывает текущую и общую прибыль.

