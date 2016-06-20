無料でロボットをダウンロードする方法を見る
risk - MetaTrader 4のためのエキスパート
このEAは、取引で利用可能なロットサイズを決定し、別に利用されるボリュームと増やすことが可能なボリュームの部分を表示します。また、現在利益と総利益を表示します。
このスクリプトは、利確（TakeProfit）を相場から一定距離（Distance）離れます。