ポケットに対して
エキスパート

risk - MetaTrader 4のためのエキスパート

Victor Chebotariov
ビュー:
804
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
risk.mq4 (2.31 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

このEAは、取引で利用可能なロットサイズを決定し、別に利用されるボリュームと増やすことが可能なボリュームの部分を表示します。また、現在利益と総利益を表示します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/8402

