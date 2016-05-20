Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
risk - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 672
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A EA define o tamanho do lote permitido da negociação a ser realizada, mostra o quanto já foi utilizado e como pode ser adicionado muito mais. Ele também mostra o lucro atual e o total.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8402
iStochTxt
O indicador iStochTxt desenha as setas de Compra e Venda no gráfico principal.#MAMA
Indicador #MAMA.
Fisherorg_v1
Indicador Fisherorg_v1.TakeProfitMove
O script move o TakeProfit pela Distância do mercado.