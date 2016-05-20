CodeBaseSeções
Experts

risk - expert para MetaTrader 4

Victor Chebotariov
Visualizações:
672
Avaliação:
(8)
Publicado:
A EA define o tamanho do lote permitido da negociação a ser realizada, mostra o quanto já foi utilizado e como pode ser adicionado muito mais. Ele também mostra o lucro atual e o total.






Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8402

