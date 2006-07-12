Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CCI Woodies - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6968
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Два индикатора CCI разных периодов в одном подокне индикатора.
CCI Woodies
ASCTrend1sig
Индикатор ASCTrend1sig. Показывает, когда продавать, а когда покупать.ASCTrend1sig V2
ASCTrend1sig
Detrended Price Oscillator
Индикатор Detrendeded Price Oscillator (DPO) похож на скользящую среднюю, поскольку он также отфильтровывает направленность (тренд) в значениях цен.Elliott Wave Oscillator
Индикатор Elliott Wave Oscillator.