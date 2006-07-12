CodeBaseРазделы
Индикаторы

CCI Woodies - индикатор для MetaTrader 4

Два индикатора CCI разных периодов в одном подокне индикатора.

CCI Woodies



Индикатор ASCTrend1sig. Показывает, когда продавать, а когда покупать.

Индикатор Detrendeded Price Oscillator (DPO) похож на скользящую среднюю, поскольку он также отфильтровывает направленность (тренд) в значениях цен.

Индикатор Elliott Wave Oscillator.