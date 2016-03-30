Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
WolfWave. - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 837
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Indikator WolfWave. Der Code enthält eine fragmentarische Erklärung.
extern int ExtDepth=12; extern int ExtDeviation=3; extern int ExtBackstep=2;
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8361
Indikator of Candlesticks Combinations (Japanese Candlesticks)
Er kennzeichnet die Kombination von Kerzen mit Hilfe von "wingdings".Indikator of Tick Changing
Es zeigt die Preisabweichung eines neu eingehenden Ticks in Punkten an.
MartingailExpert_v1.0
Dieser EA eröffnet Positionen in Richtung eines gleitenden stochastischen Indikators und zusätzlich werden die Positionsgrößen schrittweise vergrößert (Martingale). Er ist für Micro-Forex spezialisiert.Metatrader Expert Advisor e-Regr and Metatrader Indikator i-Regr
Regression Channel Indikator und Expert Advisor