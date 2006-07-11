CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AMA - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
7455
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Адаптивная скользящая средняя.

AMA

AltrTrend Signal v2 2 AltrTrend Signal v2 2

Индикатор, подающий сигналы о смене тренда.

3LineBreak 3LineBreak

Индикатор, который раскрашивает бары для бычьего тренда в синий цвет, для медвежьего - в красный.

Aroon Oscillator Aroon Oscillator

Осциллятор быстро обнаруживает прекращение ценового тренда и начало бокового движения цены в горизонтальном интервале и наоборот.

ASCTrend1sig V2 ASCTrend1sig V2

ASCTrend1sig