CodeBaseSections
Watch how to download trading robots for free
Find us on Telegram!
Join our fan page
Interesting script?
So post a link to it -
let others appraise it
You liked the script? Try it in the MetaTrader 5 terminal
to pocket
Indicators

Spyker - indicator for MetaTrader 4

Scriptor | English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Views:
14745
Rating:
(3)
Published:
Updated:
Spyker.mq4 (2.34 KB) view
Download as ZIP How to download code from MetaEditor
MQL5 Freelance Need a robot or indicator based on this code? Order it on Freelance Go to Freelance

Indicator Spyker.

Input Parameters:

extern int JimmyEMA=1;
extern int SignalSMA=375;


Spyker

MAMACD MAMACD

MACD and averages. A co-developing.

iTrend iTrend

The iTrend indicator determines the beginning and the end of the trend.

Coppock Coppock

Indicator Coppock. The indicator is developed on the basis of three movings with the user-defined parameters.

Sgmar Sgmar

Indicator Sgmar.