Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Ultitimate Oscillator - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 855
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Ultitimate Oscillator.
Ultitimate Oscillator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8342
Camarilladt
Indicador Camarilladt.Elliott Wave Oscillator
Indicador Elliott Wave Oscillator.
AltrTrend Signal v2 2
El indicador que avisa sobre el cambio de la tendencia.NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)
El indicador NRTR se encuentra debajo del gráfico con las tendencias alcistas, y encima del gráfico con las tendencias bajistas.