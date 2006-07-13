Ставь лайки и следи за новостями
NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) - индикатор для MetaTrader 4
Суть индикатора NRTR заключается в том, что он всегда находится на постоянном удалении от достигнутых экстремумов цен – под графиком на восходящих трендах и над графиком на нисходящих трендах. Здесь преследовалась следующая идея: небольшие коррекционные движения против основного тренда должны игнорироваться, а движение против основной тенденции, превышающие некоторый уровень (размер скользящего фильтра К) сигнализирует о смене направления тенденции.
Для расчета NRTR используется динамический ценовой канал. В расчетах участвуют только те цены, которые входят в текущий тренд и исключаются экстремумы, относящиеся к предыдущей тенденции. Индикатор находится всегда на одинаковом удалении (в процентах в данном случае), от экстремумов, достигнутых ценами (ниже максимального пика для текущего ап-тренда, выше минимальной впадины для текущего даун-тренда).
Для восходящих трендов:
NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),
Для нисходящих трендов:
NRTR
= Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),
где первая часть выражения – высший/низший экстремум цен, достигнутый за период с момента последнего пересечения ценами индикатора, К – размер скользящего фильтра в процентах, на который индикатор отстоит от достигнутых экстремумов.
Как и любой другой максимально упрощенный подход, такой индикатор прекрасно работает на трендовых участках рынка, но начинает пошаливать на не трендовых.
Подробнее
о свойствах и разновидностях этого
индикатора можно прочитать в статье автора Константина Копыркина «Трендового
индикатора прорыва динамического
ценового канала» («Современный
трейдинг»
№ 4, 2001 г.)."
