NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Суть индикатора NRTR заключается в том, что он всегда находится на постоянном удалении от достигнутых экстремумов цен – под графиком на восходящих трендах и над графиком на нисходящих трендах. Здесь преследовалась следующая идея: небольшие коррекционные движения против основного тренда должны игнорироваться, а движение против основной тенденции, превышающие некоторый уровень (размер скользящего фильтра К) сигнализирует о смене направления тенденции.


Для расчета NRTR используется динамический ценовой канал. В расчетах участвуют только те цены, которые входят в текущий тренд и исключаются экстремумы, относящиеся к предыдущей тенденции. Индикатор находится всегда на одинаковом удалении (в процентах в данном случае), от экстремумов, достигнутых ценами (ниже максимального пика для текущего ап-тренда, выше минимальной впадины для текущего даун-тренда).

Для восходящих трендов:

NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

Для нисходящих трендов:

NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),

где первая часть выражения – высший/низший экстремум цен, достигнутый за период с момента последнего пересечения ценами индикатора, К – размер скользящего фильтра в процентах, на который индикатор отстоит от достигнутых экстремумов.

Как и любой другой максимально упрощенный подход, такой индикатор прекрасно работает на трендовых участках рынка, но начинает пошаливать на не трендовых.

Подробнее о свойствах и разновидностях этого индикатора можно прочитать в статье автора Константина Копыркина «Трендового индикатора прорыва динамического ценового канала» («Современный трейдинг» № 4, 2001 г.)."

NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)

Keltner Channel Keltner Channel

Индикатор Keltner Channel выявляет наиболее значимые тренды.

iTrend iTrend

Индикатор iTrend определяет начало и завершение тренда.

Price Channel Price Channel

Индикатор Price Channel. Классический индикатор, со средней линией.

Schaff Trend Schaff Trend

Индикатор Schaff Trend.