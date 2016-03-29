NRTR指标的特点是, 它距离价格的极值总是有一段距离 - 在上升趋势中在图表下方, 而在下降趋势中位于图表上方. 以下是基本思路: 必须忽略与主趋势相反的小的修正性变化, 而当与主趋势相反的价格变化超过一定程度(移动过滤指数K的大小), 则是趋势反转的信号.

计算NRTR使用了动态价格通道. 只有当前趋势的价格包含在计算中, 属于前面趋势的极值不在计算之内. 本指标距离价格到达的极值永远是相同的距离(这里是指百分率, 当前趋势是向上趋势, 就在峰顶下方, 如果是向下趋势, 就在峰谷上方).

对于上升趋势:

NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

对于下降趋势:

NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),



表达式的第一部分是上一次指标与价格交叉之后, 价格达到极值的最高/最低价格, K是价格达到极值的移动过滤指数的百分率大小.

和其他简化方法一样, 本指标在有趋势的市场中工作得很好, 而在无趋势市场表现不佳.

您可以在Konstantine Kopyrkin 的文章中阅读更多与此指标相关的信息: «Трендовый индикатор прорыва динамического ценового канала» («Современный трейдинг» № 4, 2001 г.) (动态价格通道的突破趋势指标, "当代交易", №4, 2001.)

