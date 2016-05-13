NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse)

A essência do indicador NRTR é que ele está sempre a uma distância constante a partir dos extremos de preços atingidos, sob o gráfico nas tendências ascendentes e sobre o gráfico nas tendências descendentes. Aqui são processadas as seguintes ideias: os pequenos movimentos de correção contra a tendência principal devem ser ignorados, e o movimento, contra a tendência principal, superior a um determinado nível (tamanho do filtro de deslizamento) sinaliza uma alteração na direção da tendência

Para calcular o NRTR, usa-se o canal de preço dinâmico. Nos cálculos apenas participam os preços que fazem parte da tendência atual e são exclusos os extremos relacionados com a tendência anterior. O indicador situa-se sempre a uma mesma distância (porcentual neste caso) dos extremos atingidos pelos preços (inferiores ao máximo do pico para a atual tendência de alta, acima da queda mínima para a atual tendência descendente).

Para tendências de alta:

NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),

Para tendências de baixa:

NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),



onde a primeira parte da expressão é o extremo superior/inferior dos preços atingidos durante o período a partir do momento do último cruzamento do indicador, К é o tamanho do filtro de deslizamento a partir dos extremos atingidos.

Como qualquer outra abordagem simplificada, este indicador funciona nas áreas de tendências de mercado, mas começa a fazer brincadeiras nas de não-tendência.

Leia mais sobre as propriedades e variedades deste indicador no artigo do autor Konstantin Kopyrkina «Indicador de tendência de avanço do canal de preço dinâmico» («Trading Moderno» № 4, 2001).

