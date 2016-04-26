CodeBaseSecciones
Indicadores

InsTrend - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
948
Ranking:
(6)
Publicado:
InsTrend.mq4 (5.24 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador de la línea momentánea de la tendencia InsTrend.


InsTrend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8333

