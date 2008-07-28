代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Ma_Parabolic_Alert_2 - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
5202
等级:
(3)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

带有信号的指标 Parabolic。

参量:

MA =24; // Period MA
MA_Mode =2; // 0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma
MA_Price=0; // 0-CLOSE,1-OPEN,2-HIGH,3-LOW,4-MEDIAN,5-TYPICAL,6-WEIGHTED
Step=0.02;
Maximum=0.08;
Alert_Sound=true;


Ma_Parabolic_Alert_2

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8263

MA_Dash_Cobra MA_Dash_Cobra

指标 MA_Dash_Cobra.

cam_H4_Historical_V4 cam_H4_Historical_V4

修改指标Camarilla dt Historical.

SSL_channel_chart_alert SSL_channel_chart_alert

指标SSL_channel_chart_alert.

CycleIdentifier CycleIdentifier

指标CycleIdentifier.