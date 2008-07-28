请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Ma_Parabolic_Alert_2 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 5202
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
带有信号的指标 Parabolic。
参量:
MA =24; // Period MA
MA_Mode =2; // 0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma
MA_Price=0; // 0-CLOSE,1-OPEN,2-HIGH,3-LOW,4-MEDIAN,5-TYPICAL,6-WEIGHTED
Step=0.02;
Maximum=0.08;
Alert_Sound=true;
Ma_Parabolic_Alert_2
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8263
MA_Dash_Cobra
指标 MA_Dash_Cobra.cam_H4_Historical_V4
修改指标Camarilla dt Historical.
SSL_channel_chart_alert
指标SSL_channel_chart_alert.CycleIdentifier
指标CycleIdentifier.